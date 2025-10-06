"Uomini e Donne", scintille tra Sara e Mihaela per Flavio: "Meglio burina che gattamorta"

Chiamate insieme al tronista al centro dello studio, le due corteggiatrici non perdono occasione per punzecchiarsi
"Meglio burina che gattamorta". Sono queste le parole con cui Sara risponde in maniera decisa alle critiche sollevate da Mihaela. Reduci da due esterne ben diverse tra loro con il tronista Flavio Ubirti, durante la puntata di "Uomini e Donne" in onda lunedì 6 ottobre, le corteggiatrici sono state chiamate al centro dello studio per raccontare le emozioni vissute, senza però risparmiarsi qualche frecciatina. La trasmissione condotta da Maria De Filippi si focalizza in un primo momento sull'uscita tra Sara e Flavio, che sembra aver lasciato ai due protagonisti sensazioni positive, ma anche qualche dubbio.
"Sono stata bene, ho apprezzato questa versatilità nei moduli - esordisce Sara, che poi sottolinea l'importanza di un dialogo". E nota: "Vorrei capire quali moduli ti appartengono di più e quali invece dipendono da chi hai davanti".
Immediata la risposta del ragazzo: "Mi appartengono tutti. Sono stato benissimo e mi sono divertito. A me piace tantissimo interagire in questo modo, ridendo, scherzando, prendendosi in giro. Il modulo è lo stesso usato con le altre persone, poi risulta in maniera diversa perché le persone sono diverse".
In un discorso che coinvolge anche la corteggiatrice Martina, Flavio risponde a una critica emersa già nelle scorse puntate: "Questa storia dell'essere moscio, ho provato a spiegarla due volte. Però mi sembra che tante di voi confondano l'educazione con l'essere moscio. Si tratta di un modo diverso di essere".
"Io lo trovo bellissimo quando si difende, molto più di quando non parli", lo punzecchia ancora la corteggiatrice di Civitavecchia, che poi è chiamata a difendersi dalle dichiarazioni di Mihaela.
"Non concordo lo show che ha fatto per dire che sei un po' spento. Secondo me dovevi rispondere in maniera secca, senza cercare di giustificarti", aveva detto la corteggiatrice in esterna. "Io non ho fatto nessuno show, io semplicemente gli ho detto A me se sei solo bello non interessi, voglio capire se c'è qualcosa di più", spiega Sara prima di rivolgersi direttamente a Mihaela. "Dove vuoi arrivare dicendo che ho fatto lo show? Almeno parlo e non miagolo. E se la tua intenzione in esterna era fammi passare da burina, ti dico, meglio burina che gattamorta".
E conclude: "Dai tuoi modi quasi schifati in cui parlavi di me, io ti volevo informare del fatto che anche noi burine romane sappiamo come sedurre un uomo. Solo non lo faccio la prima volta che lo incontro perché non è una cosa che mi rappresenta e perché ancora devo capire se mi piace o meno".
