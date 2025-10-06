"Uomini e Donne", scintille tra Sara e Mihaela per Flavio: "Meglio burina che gattamorta"

"Non concordo lo show che ha fatto per dire che sei un po' spento. Secondo me dovevi rispondere in maniera secca, senza cercare di giustificarti", aveva detto la corteggiatrice in esterna. "Io non ho fatto nessuno show, io semplicemente gli ho detto A me se sei solo bello non interessi, voglio capire se c'è qualcosa di più", spiega Sara prima di rivolgersi direttamente a Mihaela. "Dove vuoi arrivare dicendo che ho fatto lo show? Almeno parlo e non miagolo. E se la tua intenzione in esterna era fammi passare da burina, ti dico, meglio burina che gattamorta".



E conclude: "Dai tuoi modi quasi schifati in cui parlavi di me, io ti volevo informare del fatto che anche noi burine romane sappiamo come sedurre un uomo. Solo non lo faccio la prima volta che lo incontro perché non è una cosa che mi rappresenta e perché ancora devo capire se mi piace o meno".