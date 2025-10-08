"Uomini e Donne", il ritorno di Barbara: "Alessio mi ha lasciata in mezzo alla pista..."

Dopo la fine della sua relazione con Ruggiero la dama decide di rimanere nel programma di Maria De Filippi
© Da video
"Alessio mi ha lasciato in mezzo alla pista per farmi ballare con Roberto. Non l'avevo notato. Roberto è un bell'uomo". Dopo la fine della relazione con Ruggiero, Barbara decide di rimanere a "Uomini e Donne" e continuare il suo percorso alla ricerca dell'amore.
Per due puntate Barbara si è confrontata con Ruggiero davanti a Maria De Filippi, raccontando come e perché la relazione - così passionale - è naufragata. Barbara racconta di aver trascorso un periodo difficile dopo l'incidente della sorella e di aver sentito la mancanza di attenzioni e cura di Ruggiero. Il cavaliere, dal canto suo, ha spiegato che il dolore di Barbara era troppo da gestire perché le ricordava l'incidente in cui ha perso suo fratello. Con il tempo, durante l'estate, la loro relazione si è raffreddata. E quando Gianni Sperti chiede se ci sia ancora del sentimento, Barbara è lapidaria: "Da parte mia no. È talmente grossa la delusione...".
I due decidono di comune accordo di chiudere definitivamente e Ruggiero decide di andarsene. A quel punto Maria De Filippi chiede a Barbara se voglia rimanere: "Non penso che ci possa essere qualcuno interessato a me", risponde sconfortata la Dama. Ma Gianni Sperti e Tina Cipollari insistono perché rimanga: "Non ti basare su queste facce di oggi - dice l'opinionista - arriveranno". A quel punto Barbara si accende: "Alessio è l'unico che continua a piacermi, ma lui non mi vuole", dice scherzando. E così si guadagna un invito a ballare da parte di Alessio. Ma quando la musica sfuma Barbara è finita tra le braccia di qualcun altro. "Perché, Alessio, tu l'hai lasciata così?", chiede Maria De Filippi. "Perché ha fatto un commento nei confronti di Roberto. Ho detto: 'Perché non l'inviti a ballare?'". "Ha fatto il Cupido", sorride Roberto, che però è attualmente impegnato con Agnese. Barbara decide di pensarci su, e intanto riprende posto sulle sedie del trono over.