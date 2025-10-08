"Uomini e Donne", il ritorno di Barbara: "Alessio mi ha lasciata in mezzo alla pista..."

Per due puntate Barbara si è confrontata con Ruggiero davanti a Maria De Filippi, raccontando come e perché la relazione - così passionale - è naufragata. Barbara racconta di aver trascorso un periodo difficile dopo l'incidente della sorella e di aver sentito la mancanza di attenzioni e cura di Ruggiero. Il cavaliere, dal canto suo, ha spiegato che il dolore di Barbara era troppo da gestire perché le ricordava l'incidente in cui ha perso suo fratello. Con il tempo, durante l'estate, la loro relazione si è raffreddata. E quando Gianni Sperti chiede se ci sia ancora del sentimento, Barbara è lapidaria: "Da parte mia no. È talmente grossa la delusione...".