"Uomini e Donne", Federico mette in guardia Cristiana su Jakub: "È un montato, non farti 'intortare' dalle parole"

"Ti ha dimostrato che è montato, che non gliene frega niente. Ti sta solamente dimostrando questo, e tu non te ne stai rendendo conto perché ti stai facendo 'intortare' dalle parole che poi ti dice dopo". Il corteggiatore Federico decide di andare a parlare con Cristiana dopo la puntata perché non apprezza le uscite tra lei e Jakub, il giovane con cui la tronista di "Uomini e Donne" è andata in esterna in queste settimane.