"Uomini e Donne", Federico mette in guardia Cristiana su Jakub: "È un montato, non farti 'intortare' dalle parole"

Il corteggiatore è andato a parlare con la tronista dopo la scorsa puntata
© Da video
"Ti ha dimostrato che è montato, che non gliene frega niente. Ti sta solamente dimostrando questo, e tu non te ne stai rendendo conto perché ti stai facendo 'intortare' dalle parole che poi ti dice dopo". Il corteggiatore Federico decide di andare a parlare con Cristiana dopo la puntata perché non apprezza le uscite tra lei e Jakub, il giovane con cui la tronista di "Uomini e Donne" è andata in esterna in queste settimane.
Federico ha assistito alla discussione tra lei e Jakub nella scorsa puntata. Cristiana accusava il giovane di aver usato i social per mettersi in mostra, senza pensare che lei potesse rimanerci male e sospettando che stesse uscendo con lei solo per la visibilità. "Tu parti carica, poi lui ti dà due spiegazioni, due dimostrazioni banali, stupide...", commenta Federico. La 22enne, però, non ci sta a sentirsi giudicata da lui. "Non capisco, devo dare spiegazioni a te?", gli chiede provocatoriamente. "No - risponde Federico - io devo capire quanto ti serve ancora per capire che ti sta prendendo in giro".
Cristiana voleva ottenre da Jakub che smettesse di mettere stories su Instagram, e dice: "Lo ha accettato, a me bastava questo". Ma Federico la incalza, perché vorrebbe dimostrare a Cristiana fino a che punto desidera conoscerla. "Cristiana, io sto qua per te - le dice -, non sto qua per niente, né per quelle che mi scrivono. E non mi serve visibilità". Il giovane vorrebbe vedere la tronista recuperare quella determinazione con cui si è presentata a "Uomini e Donne". "Io non ho tempo da perdere Cristiana - conclude - io sto qua per conoscerti e io voglio vedere Cristiana determinata".