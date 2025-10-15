"Uomini e Donne", le prime parole di Sara da tronista

Sara ha parlato del suo passato alle telecamere del programma di Canale 5, soffermandosi in particolare su un momento difficile vissuto qualche anno fa: "Ho pensato spesso che il mio corpo non fosse adatto al viso, in un periodo sono diventata troppo magra e non stavo più bene - ha raccontato -. Quindi ho capito che avevo bisogno di fare un percorso con me stessa per stare meglio. Ora sono sicura di me e dei miei valori e di cosa sono oltre alla mia bellezza".