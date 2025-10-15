"Uomini e Donne", le prime parole di Sara da tronista

Dopo averla conosciuta come corteggiatrice di Flavio, la ragazza si ripresenta nel suo nuovo ruolo
© Da video
Dopo aver rinunciato a corteggiare Flavio, Sara ha iniziato il suo percorso da tronista a "Uomini e Donne". Nel corso della puntata di mercoledì 15 ottobre, Maria De Filippi ha mandato in onda il momento in cui la ragazza ha svelato la notizia alla famiglia.
Dopo esser tornata a casa, Sara ha incontrato i genitori: "Sono la nuova tronista", si è limitata a dire la ragazza alla mamma e al papà. "Ho visto la mia esterna ma non sentivo di essere apprezzata - ha raccontato Sara ai suoi -. Così una volta in puntata ho spiegato di non voler più farmi abbassare l'autostima da nessuno. Quindi Maria mi ha detto se volevo sedermi sul trono".
Sara ha parlato del suo passato alle telecamere del programma di Canale 5, soffermandosi in particolare su un momento difficile vissuto qualche anno fa: "Ho pensato spesso che il mio corpo non fosse adatto al viso, in un periodo sono diventata troppo magra e non stavo più bene - ha raccontato -. Quindi ho capito che avevo bisogno di fare un percorso con me stessa per stare meglio. Ora sono sicura di me e dei miei valori e di cosa sono oltre alla mia bellezza".
"Mi piace moro, alto e con gli occhi che ti entrano dentro quando i guarda", ha detto facendo riferimento al possibile corteggiatore ideale. In studio, la ragazza si è presentata per la prima volta sul trono: "Se ieri non ci ho capito niente, oggi anche oggi peggio".