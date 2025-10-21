"Uomini e Donne", Agnese resta ferma sulla decisione di scaricare Federico: "Mi hai preso in giro"

Le parole della dama in studio davanti a Maria De Filippi: "Mi ha detto che è stato male, che gli mancavo da morire"
© Da video
"Tu stai nel tuo, io sto nel mio. Però non prendere in giro le persone". Agnese resta irremovibile sulla sua decisione di scaricare Federico. Nello studio di "Uomini e Donne" ribadisce le sue motivazioni: "Gli ho risposto sabato e siamo rimasti al telefono da sabato a oggi. Cioè, praticamente non abbiamo più mollato la conversazione - racconta -. Poi arriva qua ed è veramente l'apoteosi dell'assurdo. Ha addocchiato, ha ballato, ha abbracciato, ha palpato, ha ballato con Rosanna. Cioè, non si è fatto mancare nulla. Cioè, ha fatto quello che si era pentito, che aveva capito...".
Tra i due c'era già stato un confronto durante la scorsa puntata, in cui Agnese aveva deciso di tagliare i ponti con il cavaliere dopo essere stata ripetutamente scaricata perché Federico voleva uscire con altre dame. "Te lo ripeto, non sei il tronista, sono qua per me stessa, non per te", lo attacca Agnese. E Federico replica: "Io non voglio fare il tronista. Io sto qua, sto conoscendo alcune persone. Mi fa piacere conoscerle. Il programma lo prevede. Non sono fidanzato di nessuno".
La dama svela, però, che durante la settimana ci sarebbe stato un temporaneo avvicinamento. "Federico mi ha detto che è stato male tutti questi giorni. Che gli mancavo da morire. Non è che le cose le faccio da sola", si sfoga. "E vi dico anche quali sono i miei torti: avergli dato la possibilità di essere quella della seconda serata - continua Agnese - Di avergli aperto la porta quando arrivava". Adesso, però, la donna avrebbe aperto gli occhi. "A me spiace, ma io veramente mi reputo un attimo più intelligente da stare in una situazione così veramente kafkiana e vergognosa".
Federico insiste con parole importanti: "La verità è che io ti voglio. In un mese ho imparato a volerle un bene dell'anima. Forse di testa rispecchia anche la mia futura ragazza, la mia futura persona a cui voglio stare vicino. Però ancora manca quel non so che. Forse a livello fisico vorrei che ci fosse un'attrazione un po' più potente". Agnese, però, resta ferma sulla sua scelta di chiudere: "No, ma l'attrazione non c'è più da parte mia. È finita. È finita totalmente".