"Uomini e Donne", Agnese resta ferma sulla decisione di scaricare Federico: "Mi hai preso in giro"

"Tu stai nel tuo, io sto nel mio. Però non prendere in giro le persone". Agnese resta irremovibile sulla sua decisione di scaricare Federico. Nello studio di "Uomini e Donne" ribadisce le sue motivazioni: "Gli ho risposto sabato e siamo rimasti al telefono da sabato a oggi. Cioè, praticamente non abbiamo più mollato la conversazione - racconta -. Poi arriva qua ed è veramente l'apoteosi dell'assurdo. Ha addocchiato, ha ballato, ha abbracciato, ha palpato, ha ballato con Rosanna. Cioè, non si è fatto mancare nulla. Cioè, ha fatto quello che si era pentito, che aveva capito...".