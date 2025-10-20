"Uomini e Donne", Marina esce dallo studio piangendo dopo le parole di Isabella: "Sei una pazza"

La lite in studio e le accuse di ipocrisia rivolte ad Arcangelo e Marina
© Da video
"Sei una pazza quando urli". Isabella interviene nella discussione sulla rinnovata frequentazione tra Marina e Arcangelo con parole dure. Marina, offesa, si precipita fuori dallo studio di "Uomini e Donne" singhiozzando. In studio si è alzato un polverone e sono volate accuse di ipocrisia rivolte soprattutto ad Arcangelo, che ha deciso, recentemente, di recuperare la sua conoscenza con Marina dopo l'interruzione nella scorsa stagione del programma di Maria De Filippi.
"Il rancore fa male a chi lo porta. Io non ho nessun rancore nei suoi confronti", dice Marina spiegando la ragione per cui ha deciso di ricominciare a frequentarsi con il cavaliere. I due, racconta la dama, si trovavano entrambi a Milano. Così si sono sentiti per un caffè e poi lui l’avrebbe accompagnata a fare shopping. Alla domanda di Maria De Filippi, "Ma tu, Marina, ti fidi di Arcangelo?", lei risponde di sì sorridendo.
La prima ad avere da ridire è Gemma. "Ogni volta che mi guarda mi fulmina, Gemma - si lamenta Arcangelo -, e la scorsa stagione io sono passato come il più grande ipocrita del mondo. Ma almeno quando abbiamo chiuso io non mi sono permesso di prenderti in giro e di fare delle uscite in amicizia o tutte quelle cose lì". Il cavaliere si riferisce al contrastato rapporto tra Gemma e Mario, che continua a far discutere nonostante Mario abbia detto che dalla dama vuole solo un’amicizia. Arcangelo critica il modo in cui Mario tratta Gemma, illudendola, secondo lui. E aggiunge: "Io non sono venuto a prenderti con la macchina, non ho fatto queste cose. Avevamo chiuso, cosa che non ti è piaciuta. Però poi non ti ho preso in giro".
Nonostante il tentativo di Arcangelo di difendersi, però, molti in studio lo accusano di essere falso. In prima linea c'è Alessio, che interviene nella lite. "L'anno scorso, nell'ultima registrazione, abbiamo detto 'ringraziate che finisce il programma oggi perché voi due sareste tornati insieme'. Siete falsi tutti e due. Era prevedibile che tu saresti uscito di nuovo con lei". A quel punto anche Isabella inizia a parlare ma Marina le urla sopra e alle sue parole, "Sei una pazza quando urli" la dama si offende ed esce dallo studio. Isabella rimane allibita: "Io qui dentro vedo reazioni assurde".