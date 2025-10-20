"Uomini e Donne", Marina esce dallo studio piangendo dopo le parole di Isabella: "Sei una pazza"

La prima ad avere da ridire è Gemma. "Ogni volta che mi guarda mi fulmina, Gemma - si lamenta Arcangelo -, e la scorsa stagione io sono passato come il più grande ipocrita del mondo. Ma almeno quando abbiamo chiuso io non mi sono permesso di prenderti in giro e di fare delle uscite in amicizia o tutte quelle cose lì". Il cavaliere si riferisce al contrastato rapporto tra Gemma e Mario, che continua a far discutere nonostante Mario abbia detto che dalla dama vuole solo un’amicizia. Arcangelo critica il modo in cui Mario tratta Gemma, illudendola, secondo lui. E aggiunge: "Io non sono venuto a prenderti con la macchina, non ho fatto queste cose. Avevamo chiuso, cosa che non ti è piaciuta. Però poi non ti ho preso in giro".