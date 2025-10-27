"Uomini e Donne", Federica scaricata da Guido: "Io gli avevo chiesto di uscire"

Tutto sembrava andare bene tra Federica e Guido, finché un'incomprensione non ha mandato tutto a rotoli. Guido ha accusato Federica di aver guardato in modo ammiccante la telecamera in puntata e tanto sarebbe bastato a fargli cambiare idea sulla loro frequentazione, che sembrava un tripudio di sintonia e passionalità. La prima reazione di Federica al voltafaccia di Guido sarebbe stata di sgomento. "Mi ha accusato di aver trovato un pretesto per lasciarla", racconta il cavaliere a Maria De Filippi. "Io in te ho conosciuto il maschio adulatore", continua ad attaccarlo Federica, che non ci sta a caricarsi della responsabilità della decisione di Guido.