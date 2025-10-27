"Uomini e Donne", Federica scaricata da Guido: "Io gli avevo chiesto di uscire"

La fine della passionale frequentazione tra la dama e il cavaliere
"Io gli avevo chiesto di uscire in quella stessa giornata". Federica cerca di difendersi dalle accuse di Guido che, da una puntata all'altra, ha messo in dubbio le intenzioni della dama con cui stava portando avanti una conoscenza che sembrava sintonica. Il cavaliere, a un tratto, ha detto di temere che Federica lo stesse frequentando non perché davvero interessata ma per il desiderio di mettersi in mostra nel programma di "Uomini e Donne".
Tutto sembrava andare bene tra Federica e Guido, finché un'incomprensione non ha mandato tutto a rotoli. Guido ha accusato Federica di aver guardato in modo ammiccante la telecamera in puntata e tanto sarebbe bastato a fargli cambiare idea sulla loro frequentazione, che sembrava un tripudio di sintonia e passionalità. La prima reazione di Federica al voltafaccia di Guido sarebbe stata di sgomento. "Mi ha accusato di aver trovato un pretesto per lasciarla", racconta il cavaliere a Maria De Filippi. "Io in te ho conosciuto il maschio adulatore", continua ad attaccarlo Federica, che non ci sta a caricarsi della responsabilità della decisione di Guido.
Gianni Sperti è d'accordo con la dama e pensa che, al contrario, sia Guido a non essere onesto. "Ha ottenuto esattamente ciò che voleva, rimettersi seduto là", dice accusando il cavaliere. "Ma, Maria, ma è giusta questa cosa? - interviene Tina Cipollari - Cioè che lui accusa lei? Lei lo chiama di fare decine di telefonate e lui non risponde". La puntata si chiude con un Guido indeciso che torna sui suoi passi e dice di voler continuare la frequentazione con Federica. Ma ormai il treno è passato: la dama decide di interrompere bruscamente il centro studio e di tornare a sedersi sulle sedie.