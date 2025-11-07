"Uomini e Donne", Martina sbotta con Flavio: "Mi sento una stupida a stare qua"

Nicole, Martina e Denise hanno preso male l'arrivo delle nuove corteggiatrici Angela e Rebecca
© Da video
Nello studio di "Uomini e Donne" scoppia un'accesa discussione. Martina sbotta con Flavio dopo aver visto l'esterna con Angela, una nuova corteggiatrice, "Se vedo che non mi porti in esterna per portare una ragazza nuova, io mi dico: 'Che cavolo sto a fare qua?'. Mi sento una stupida a stare qua, lo capisci?". La donna trova l'appoggio anche di Denise e Nicole, che intervengono: "Perché non inizi a costruire qualcosa con noi, invece di far scendere nuove ragazza? Io non capisco questo", insiste Denise.
Dopo l'esterna di Flavio e Angela, che hanno detto di essere stati bene e di essersi divertiti a cucinare la pizza col forno a legna, le corteggiatrici non hanno saputo resistere: si sono dette risentite del fatto che il tronista abbia deciso di accogliere altre due ragazze sugli spalti. "Sono due mesi che siamo qua, non due settimane", dice Martina. E non ne vuole sapere degli interventi delle nuove corteggiatrici. Rebecca prende parola e dice: "Io penso che comunque se lui ha deciso comunque di portare un'altra ragazza in esterna è semplicemente perché magari in voi non ha trovato quel qualcosa...". Ma le ragazze non la lasciano finire e ribadiscono che è esattamente questo che richiedono a Flavio: una cernita, un messaggio chiaro che faccia chiarezza sulle sue intenzioni.
"Siccome ero bella, 'fresca fresca', avevo bisogno di fuoco e sono venuta da lui per farmi alimentare", dice provocatoriamente Angela prendendo le difese di Flavio e della sua scelta di uscire con lei. Ma Martina le spiega: "Guarda che il problema non ce l'ho con te". Il suo risentimento è tutto verso il tronista, che in passato l'aveva convinta a tornare nel programma quando lei aveva deciso di mollare. Ora la giovane torna a chiedere a Flavio un comportamento più determinato. Staremo a vedere se l'incertezza del tronista durerà ancora molto o se qualcuna riuscirà a rapirgli il cuore. "Vogliamo andare avanti fino a Natale - dice sarcastica Angela - a far scendere ragazze?".