"Uomini e Donne", Martina sbotta con Flavio: "Mi sento una stupida a stare qua"

Dopo l'esterna di Flavio e Angela, che hanno detto di essere stati bene e di essersi divertiti a cucinare la pizza col forno a legna, le corteggiatrici non hanno saputo resistere: si sono dette risentite del fatto che il tronista abbia deciso di accogliere altre due ragazze sugli spalti. "Sono due mesi che siamo qua, non due settimane", dice Martina. E non ne vuole sapere degli interventi delle nuove corteggiatrici. Rebecca prende parola e dice: "Io penso che comunque se lui ha deciso comunque di portare un'altra ragazza in esterna è semplicemente perché magari in voi non ha trovato quel qualcosa...". Ma le ragazze non la lasciano finire e ribadiscono che è esattamente questo che richiedono a Flavio: una cernita, un messaggio chiaro che faccia chiarezza sulle sue intenzioni.