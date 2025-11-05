"Uomini e Donne", Sara richiama Jakub dopo l'addio a Cristiana: "Mi piace come si è comportato con lei"

Il corteggiatore ha deciso di rientrare nel programma, richiamato dalla nuova tronista
© Da video
Colpo di scena nello studio di "Uomini e Donne": Jakub, dopo essere stato archiviato da Cristiana (nonostante i due siano arrivati a scambiarsi un bacio in una delle ultime esterne) è stato richiamato nel programma dall'altra tronista: Sara. "Perché non conoscerlo se lo trovo un bel ragazzo e ho apprezzato il suo comportamento?", ha detto la ragazza.
"A me non dà fastidio - specifica Cristiana - La mia sensazione era che Jacopo, in qualche modo, comunque volesse stare sotto i riflettori. Il fatto che lui torna mi fa ridere perché capisco che sia per l'invito". Ma Jakub cerca di mettere un punto alla discussione che è esplosa in studio: "Non ci siamo trovati. Benissimo, amici come prima", dice. Cristiana, però, continua a dire che non ha apprezzato il suo comportamento né la decisione di tornare, anche se ci tiene a sottolineare che non le crea problemi immaginarlo in una frequentazinoe con Sara. Lo ritiene, però, una persona "finta" e che ama le telecamere e il corteggiatore Ernesto le dà manforte su queste accuse. Al fianco di Jakub c'è Tina Cipollari che interviene a sua difesa e si rivolge a Cristiana con parole dure: "A te rode oggi. Cosa c'è di male? Perché lo vuoi attaccare?", dice a Cristiana suggerendo che ci sia del risentimento perché lui ha deciso di conoscere Sara.
Ma a un certo punto è la stessa Sara a prendere parola e a spiegare come stanno le cose: "Fino ad oggi non mi sono esposta per rispetto tuo, suo e della conoscenza dice a Jakub - Ma ovviamente ti ho notato per l'estetica, ma non solo. Ti ho richiamato dal momento che ho seguito il percorso e ti ho apprezzato per le rassicurazioni che ha cercato, dal mio punto di vista, di dare a Cristiana, sempre". E continua a dire di aver ammirato "il modo in cui si è difeso dalle critiche che, scusate, da parte dei corteggiatori - sempre dal mio punto di vista - ho ritenuto attacchi legati al fatto che è bello e non penso se ne possa fare una colpa". Restano da vedere gli ulteriori sviluppi di queste contrastate, nuove relazioni.