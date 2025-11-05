"Uomini e Donne", Sara richiama Jakub dopo l'addio a Cristiana: "Mi piace come si è comportato con lei"

Ma a un certo punto è la stessa Sara a prendere parola e a spiegare come stanno le cose: "Fino ad oggi non mi sono esposta per rispetto tuo, suo e della conoscenza dice a Jakub - Ma ovviamente ti ho notato per l'estetica, ma non solo. Ti ho richiamato dal momento che ho seguito il percorso e ti ho apprezzato per le rassicurazioni che ha cercato, dal mio punto di vista, di dare a Cristiana, sempre". E continua a dire di aver ammirato "il modo in cui si è difeso dalle critiche che, scusate, da parte dei corteggiatori - sempre dal mio punto di vista - ho ritenuto attacchi legati al fatto che è bello e non penso se ne possa fare una colpa". Restano da vedere gli ulteriori sviluppi di queste contrastate, nuove relazioni.