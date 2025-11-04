"Uomini e Donne", Ciro tronista mentre Martina e Gianmarco tornano insieme: tutta la storia

I due ex tronisti hanno interrotto i rapporti con i rispettivi fidanzati Cristina e Ciro
© Da video
Martina De Ioannon, protagonista del trono di “Uomini e Donne” nella scorsa stagione, aveva lasciato il programma di Maria De Filippi facendo una scelta precisa anche se sofferta: avrebbe iniziato la sua nuova vita al fianco di Ciro Solimeno. La decisione non era stata presa a cuor leggero, perché nel corso della sua esperienza sul trono, durante la ventinovesima edizione del programma, aveva provato emozioni forti anche con Gianmarco Steri. Ma solo il tempo avrebbe svelato che la relazione con Ciro era destinata a finire e che quella con Gianmarco, invece, non si sarebbe mai sopita del tutto. Ripercorriamo le tappe di questa relazione contrastata.
"Temptation Island" 2024 ha messo la parola fine alla storia tra Martina De Ioannon e il suo ormai ex fidanzato Raul Dumitras. La fidanzata ha capito di non amare più il compagno ed è uscita dal villaggio da sola, per approfondire la conoscenza con il single Carlo. Raul ha accusato il colpo, ammettendo di non aspettarsi questa svolta nel rapporto, ma poi ha voltato pagine insieme alla single Nicole Belloni. Reduce da quell’esperienza, l’allora 26enne aveva raggiunto sul trono Michele, Francesca e Alessio, i tronista della ventinovesima edizione di “Uomini e Donne”.
Alla fine del programma decide di uscire con Ciro Solimeno. Una decisione non semplice, frutto di un percorso lungo, intenso e spesso tormentato. Prima di comunicarla a Ciro, la tronista decide di incontrare Gianmarco Steri per spiegarsi. "Meritiamo entrambi di vivere una storia d’amore basata su sentimenti veri - le aveva detto la ragazza -. Non voglio farti il solito discorso del 'sei speciale' o 'sei perfetto', ma non pensare che ciò che abbiamo condiviso non sia stato autentico. Io sono stata vera al 200%”. Allora Martina aveva parlato con Gianmarco a cuore aperto, senza riuscire a nascondere l’emozione. A quel punto il giovane romano, seppur deluso, aveva risposto con maturità e affetto: "Stai tranquilla. Ho provato emozioni molto forti e so bene che davanti a me c’è una ragazza che merita rispetto. È giusto che tu segua le tue emozioni positive". E così si erano lasciati.
Nel frattempo, l’avventura di Gianmarco Steri a "Uomini e Donne”, cominciata nei panni di corteggiatore di Martina, prende una piega inaspettata: si siede anche lui sul trono. La storia con Martina, per Gianmarco, è stata una delusione amara, ma la sua autenticità e il suo modo di porsi hanno il pubblico a casa e anche numerose corteggiatrici. Migliaia di ragazze si sono candidate per conoscerlo. Dopo una prima selezione, Gianmarco sceglie di approfondire la conoscenza con tre corteggiatrici: Francesca Polizzi, Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. Ed esce da “Uomini e Donne” mano nella mano con Cristina.
-Le cose sono molto cambiate da allora, anche se è trascorso soltanto un’estate. Ma poiché al cuor non si comanda, e nessuno vieta che si possa tornare sui propri passi, dopo la fine delle rispettive relazioni, Martina e Gianmarco si sono ritrovati. E anche se la notizia è arrivata in modo inaspettato - soprattutto attraverso indiscrezioni sui social, confermate poi da una puntata ad hoc di “Uomini e Donne” - molti avranno gioito che, alla fine, la relazione tra i due ragazzi romani abbia vinto tutti gli ostacoli. Gianni Sperti ha dato forma i pensieri di molti: "Per Ciro non è facile - ha detto in studio riferendosi alla scelta di Martina di tornare a frequentare Gianmarco -. Non è una terza persona, è esattamente l'uomo che lei non ha scelto qualche mese prima. Quello con cui ha provato delle cose Martina, quello per cui tutto il pubblico ha sognato che Martina scegliesse Gianmarco”. Ma ora che si sono ritrovati, ci vuole impegno e serietà perché le cose funzionino. Staremo a vedere i futuri sviluppi.