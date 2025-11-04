"Uomini e Donne", Ciro tronista mentre Martina e Gianmarco tornano insieme: tutta la storia

-Le cose sono molto cambiate da allora, anche se è trascorso soltanto un’estate. Ma poiché al cuor non si comanda, e nessuno vieta che si possa tornare sui propri passi, dopo la fine delle rispettive relazioni, Martina e Gianmarco si sono ritrovati. E anche se la notizia è arrivata in modo inaspettato - soprattutto attraverso indiscrezioni sui social, confermate poi da una puntata ad hoc di “Uomini e Donne” - molti avranno gioito che, alla fine, la relazione tra i due ragazzi romani abbia vinto tutti gli ostacoli. Gianni Sperti ha dato forma i pensieri di molti: "Per Ciro non è facile - ha detto in studio riferendosi alla scelta di Martina di tornare a frequentare Gianmarco -. Non è una terza persona, è esattamente l'uomo che lei non ha scelto qualche mese prima. Quello con cui ha provato delle cose Martina, quello per cui tutto il pubblico ha sognato che Martina scegliesse Gianmarco”. Ma ora che si sono ritrovati, ci vuole impegno e serietà perché le cose funzionino. Staremo a vedere i futuri sviluppi.