A "Uomini e Donne" il ritorno di fiamma tra Martina e Gianmarco

Tornano in studio i protagonisti di una delle stagioni più amate del programma di Maria De Filippi
© Da video
"Ci stiamo frequentando e non penso ci sia niente di sbagliato in questo". Gianmarco non usa mezzi termini con Ciro e vuole essere subito chiaro sul tipo di relazione che sta instaurando con Martina. Ciro, dal canto suo, accusa Martina di essere stata indelicata e irrispettosa perché dopo aver interrotto la relazione con lui si è buttata tra le braccia dell’ex corteggiatore. E lo studio di "Uomini e Donne" è in solenne silenzio di fronte a un ritorno di fiamma che in molti si aspettavano tra i protagonisti della scorsa stagione del programma, una delle più amate di sempre.
È Gianni Sperti a dare forma ai pensieri di tutti i presenti sulla relazione contrastata tra Gianamarco, Martina, Ciro e Cristina. "Per Ciro non è facile - dice -. Non è una terza persona, è esattamente l'uomo che non ha scelto qualche mese prima. Quello con cui ha provato delle cose Martina, quello per cui tutto il pubblico ha sognato che Martina scegliesse Gianmarco". Ed è proprio il giovane a raccontare cosa è successo nelle ultime settimane (poiché Martina, dice, non si è presentata in studio per rispettare la volontà dei suoi genitori): "Scrivo sui social che mi sono lasciato. Ci incontriamo per caso, io la vedo e lei mi vede - racconta. - Non ti nego che a me, in questi otto mesi in cui è stata con te non l’ho mai pensata in un certo modo. È rimasto il pallino ma non mi è mai interessato nulla. Quando ci siamo incontrati mi ha fatto una sensazione strana. Lei dopo dieci giorni scrive sui social che si era lasciata. A distanza di 15-20 giorni ci scriviamo. Ci contattiamo e ci vediamo”.
A Ciro non va giù questa versione e continua ad attaccare Martina, suggerendo che si sia comportata in modo scorretto nei suoi confronti. E anche Cristina, la ex di Gianmarco, ha qualcosa da dire: "È una cosa brutta perché non è che stai uscendo con Genoveffa, Francesca o Pincopallo, ma proprio con la persona con cui hai avuto sempre il pallino. Tu sei molto infantile. Ti ho conosciuto bene. Sei molto ragazzino. Il fatto di non aver ottenuto quella cosa ti è sempre un po' girato intorno". Gianmarco ribatte sottolioneando che la loro relazione è finita ad agosto e tanto basta a dirsi libero di poter scegliere cosa fare della sua vita. "In mezzo a tutto questo teatrino volevo un minimo di verità", insiste Cristina, che racconta che la loro relazione è finita per via del suo egoismo: "Esisteva solo Gianmarco". Non si sa come andrà a finire questa rinnovata frequentazione tra Gianmarco e Martina, quel che è certo è che ha lasciato scontente diverse persone e lasciato qualche cuore infranto.