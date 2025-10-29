A "Uomini e Donne" il ritorno di fiamma tra Martina e Gianmarco

A Ciro non va giù questa versione e continua ad attaccare Martina, suggerendo che si sia comportata in modo scorretto nei suoi confronti. E anche Cristina, la ex di Gianmarco, ha qualcosa da dire: "È una cosa brutta perché non è che stai uscendo con Genoveffa, Francesca o Pincopallo, ma proprio con la persona con cui hai avuto sempre il pallino. Tu sei molto infantile. Ti ho conosciuto bene. Sei molto ragazzino. Il fatto di non aver ottenuto quella cosa ti è sempre un po' girato intorno". Gianmarco ribatte sottolioneando che la loro relazione è finita ad agosto e tanto basta a dirsi libero di poter scegliere cosa fare della sua vita. "In mezzo a tutto questo teatrino volevo un minimo di verità", insiste Cristina, che racconta che la loro relazione è finita per via del suo egoismo: "Esisteva solo Gianmarco". Non si sa come andrà a finire questa rinnovata frequentazione tra Gianmarco e Martina, quel che è certo è che ha lasciato scontente diverse persone e lasciato qualche cuore infranto.