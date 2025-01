Ciro prima della scelta finale le aveva confessato che il suo atteggiamento con Gianmarco non gli era piaciuto e di avere alcuni dubbi su di lei. Non le aveva però nascosto di provare un sentimento molto forte e per questo l'aveva invitata a riflettere molto bene prima di prendere la sua decisione. Al contrario Gianmarco, che l'ha sempre tenuta sulle spine, non le aveva assicurato il proprio sì in caso di scelta. "Questo non mi interessa, mi prendo anche il no. Devo seguire solo quello che sento", aveva replicato Martina. "Ho provato anche a farmi dei calcoli su di loro, ma non ci riesco a essere così razionale".