"Uomini e Donne", Martina De Ioannon si sfoga con Gianmarco: "Mi sono inc*****a"

"Da quando hai capito che c'è anche un altro ragazzo che mi piace, è subentrata la gelosia. Va bene perché vuol dire che ti interesso, ma poi hai iniziato a sminuirmi", esordisce Martina. E aggiunge: "Io ho già avuto nella mia vita una persona che, quando le cose giravano male nei suoi confronti, mi sminuiva come donna e come persona. Non mi sento in colpa se alla mia età voglio divertirmi, ho rivisto la puntata e non penso di aver sbagliato nulla. Io ho ti ho sempre capito". "Tu mi hai sempre capito? Sei sicura? Io domenica mi sono visto dalla prima all'ultima puntata e lo sai che ho visto? Rivedendo l'esterna il mio atteggiamento nei tuoi confronti non mi è piaciuto", spiega Gianmarco. "A me ha toccato dei punti che ho avuto in passato e sono dei punti che non voglio più riavere nella mia vita. Non mi hai ferita, mi sono proprio inc*****a perché io non sono la donna che hai descritto. Tu non sei il mio ragazzo, ti ho visto 20 volte in vita mia e non ti permetto di dirmi che sono frivola", attacca la tronista.