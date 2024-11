Nello studio di "Uomini e Donne" Barbara De Santi litiga con Massimo perché, nella serata che hanno trascorso assieme nel ristorante di un albergo, lui non le avrebbe dato le giuste attenzioni. Nel discorso emergono anche alcuni problemi con il servizio di ristorazione. "Non funzionava il riscaldamento, avevo freddo e le mie portate non arrivavano mai", spiega la dama. Nel mezzo della loro discussione si inserisce la conduttrice Maria De Filippi: "Barbara, mi hanno appena detto una cosa: l'albergo, non so quale sia, ha mandato una mail che non ti vuole più. Non sto scherzando, te lo giuro. Non so cosa abbiate fatto quella sera". "Probabilmente ha fatto una recensione lei", spiega Massimo. "Non ho fatto nessuna recensione, puoi andare a leggere", replica infastidita Barbara. A questo punto Maria legge la mail inviata dall'hotel: "Buongiorno, nostro malgrado vi informiamo che la signora De Santi Barbara non è più considerata un ospite gradito. Pertanto non siamo più autorizzati a confermare ulteriori prenotazioni, se non approvate dalla nostra direzione". "Non lo so probabilmente è perché mi sono lamentata del riscaldamento e del fatto che non arrivavano le portate", spiega la dama. E aggiunge: "Posso lamentarmi o no? Ho fatto mille complimenti sulla colazione e sulle camere. Le stanze sono stupende e la colazione anche, ma la cena è un problema. Che devo fare?". "È sempre il solito discorso: quando dici la verità, sei scomoda. Io sono scomoda perché gli ho fatto presente che non sanno usare un condizionatore e che c'era freddo. Questo ha dato fastidio", conclude Barbara.