Le dichiarazioni che Gemma ha rilasciato al programma condotto da Silvia Toffanin continuano a infastidire Tina che è ancora visibilmente arrabbiata. "Non ne capisco molto il motivo. In un primo momento è stata una cosa simpatica dove si rideva anche del fatto che potesse arrivare Tina da un momento all'altro, dopo c'è stata una considerazione che comunque corrisponde a quello che spesso le fa nei miei confronti", esordisce la dama. "Non sei stata così ironica, invece. Questo è quello che tu vuoi far credere. Che tu voglia dare questa tua interpretazione personale è una cosa, ma la realtà è un'altra", replica l'opinionista. E aggiunge: "Ho preparato un filmato per far vedere quante menzogne stai andando a dire in giro". "Non ho mai raccontato menzogne, se sono qui è perché sono assolutamente trasparente", tuona Gemma. Dopo questa iniziale discussione, nello studio di "Uomini e Donne" viene mostrata una clip in cui vengono ripercorse alcune relazioni che la dama ha vissuto dall'interno del programma: da Marco Firpo a Nicola Vivarelli. L'intento di Tina è quello di mostrare che la donna, contrariamente a quanto ha dichiarato a "Verissimo", ha ammesso in diverse occasioni di provare dei sentimenti per qualcuno. "Tu sei una donna falsa e bugiarda. Ti sei inventata una vita che non ti appartiene, addirittura ti sei inventata un lavoro che non hai mai svolto. Non sei mai stata direttrice, vendevi biglietti all'ingresso", attacca l'opinionista. "Io sono stata la prima direttrice di teatro più giovane d'Italia, ero al teatro "Alfieri" di Torino nel 1974", sbotta la dama. "Su un noto settimanale sono uscite le foto dove tu sei lì a strappare i biglietti, non credo che il direttore di una banca si metta a fare l'usciere", ribatte Tina. "La mia sfera professionale non la tocchi perché io ho dedicato la mia vita al teatro, quindi non puoi parlarne", conclude Gemma.