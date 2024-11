"Uomini e Donne", scatta un bacio al sapore di cioccolato tra Gemma Galgani e Fabio| Tina attacca: "È una cosa da ribrezzo"

Tina Cipollari non ha apprezzato l'esterna di Gemma Galgani e ritiene che sia stato uno spettacolo davvero di cattivo gusto. "Sono sconvolta", esordisce l'opinionista. E aggiunge, rivolgendosi alla conduttrice Maria De Filippi: "Maria lo sai perché lui è stato accondiscendente? Perché era bendato e non la vedeva, l'ha baciata con quell'ardore perché tanto in quel momento poteva immaginare chiunque. Gemma, ti sei vista quanto eri orrenda?". "Ho osato perché questo bacio non arrivava mai. Mi ha dato l'idea proprio Tina quando gli ha mostrato le mie vecchie sfilate", spiega la dama. "Se fa queste cose davanti a tutti, pensa cosa fa da sola", attacca Tina. "Sono state delle sorprese e ci siamo divertiti", conclude Gemma. Dopo il loro battibecco, Fabio entra nello studio di "Uomini e Donne" e l'opinionista gli chiede: "Ma sei sconvolto da questa donna?". "A me è piaciuto quello che ho visto", replica il cavaliere. Dulcis in fundo, i due accettano di ballare sulle note della hit "Gelato al cioccolato" interpretata da Pupo e scritta da Cristiano Malgioglio. La coppia riuscirà ad andare oltre questo bacio?