"Questa relazione è a un livello tale che qualsiasi cosa senta, lei si fida di lui. Vuol dire che il rapporto è tale che non ha più senso che rimangano qua dentro", esordisce Gianni Sperti. Vincenzo, però, non sembra ancora convinto e spiega: "Ci sono dei problemi che vanno oltre la conoscenza di 7 o 8 giorni. Anche lei deve poter valutare". "Quando due persone si danno l'esclusiva, sono una coppia", tuona Tina Cipollari. E aggiunge: "Dal momento che tu e lei non volete sapere più nulla di nessuno e non accettate più i numeri di telefono di nessuno, dovete uscire". A questo punto il cavaliere e la dama, guidati dalla conduttrice Maria De Filippi, arrivano a un compromesso: lasceranno il programma per fare un weekend assieme e torneranno in studio per raccontare l'esperienza. A porre una clausola a questo patto è Gianni: "Se dovessero tornare dicendo che non è andata bene, non potranno più frequentarsi. Altrimenti è una scusa per tornare in studio". "Certo, chiaramente", replica Ilaria a cui si aggiunge Vincenzo.