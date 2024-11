"Uomini e Donne", Martina De Ioannon si riprende Ciro e lui litiga con Gianmarco: "Sei un codardo"

"Io sono contenta di aver fatto quello che sentivo, lo rifarei assolutamente. Solo un appunto: vorrei vivermi questa esperienza con serenità, senza dover pensare di infastidirti con i gesti che faccio", spiega Martina De Ioannon rivolgendosi a Ciro. "Nel momento in cui fai un'azione, dall'altro lato ti devi aspettare una reazione", replica il corteggiatore. "Però la reazione non può essere sempre che tu prendi e te ne vai. Ti vengo a prendere pure tre volte, ma non è una rincorsa a Ciro", risponde piccata la tronista. E aggiunge: "Non ti ho portato in esterna perché ho preferito chiarire e risolvere con un ragazzo che poi ho eliminato". "Io ti ho spiegato il motivo della mia reazione, perché sono stato tutta la settimana a pensare come mai non mi avessi portato in esterna", conclude Ciro.