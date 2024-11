"Parto dal presupposto che non ti ho portato fuori per due settimane perché ho visto degli atteggiamenti da persona costruita, questo lo ridirei", esordisce Martina De Ioannon dialogando con Mattia. E prosegue: "Dopo il nostro confronto, mi sono rivista con un atteggiamento di chiusura. Quando entro in quel tipo di atteggiamento, significa che l'interesse è scemato". "Anche Gianmarco e Ciro, come te sono scesi per me, ma mi vedo diversa nei loro confronti. Con te non è lo stesso e questo non dipende da te, ma da una cosa che sento a pelle", conclude la tronista. "Quindi vuoi eliminarlo?", interviene la conduttrice Maria De Filippi. "Sì", risponde Martina. Mattia, un po' sconsolato per la decisione, abbraccia la tronista e abbandona lo studio di "Uomini e Donne".