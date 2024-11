Le sorprese non sono ancora finite per la coppia. Giada, infatti, ha portato un regalo per Marcello. La dama da un baule fa uscire dei palloncini e spiega: "Questi sono dei palloncini dove ci sono 3 emozioni negative e 3 emozioni positive. Le negative, che hanno caratterizzato leggermente il mio percorso, le teniamo giù". Infine, Giada estrae una lettera d'amore che ha scritto per Marcello e comincia a leggerla. "Mi ritrovo con un foglio bianco in mano e scrivo di getto tutto ciò che sento", esordisce la dama. E prosegue: "Ricordo perfettamente ogni singolo momento. Il nostro primo bacio, la mia euforia nel raccontarlo a tutti". "Io penso di meritarmi un amore sano, un amore completo, un incastro perfetto. Penso che quel sentimento e quelle farfalle nello stomaco dicano il tuo nome", conclude Giada. Le sue parole e l'atmosfera che si è creata hanno fatto commuovere diverse persone nello studio di "Uomini e Donne", tra cui la tronista Martina De Ioannon e Barbara De Santi che commenta: "È quello che io sogno da una vita e non ci riesco".