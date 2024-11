"Uomini e Donne", Barbara De Santi minaccia di lasciare il programma: "Non voglio fare teatrini"

"Non mi piacciono le finzioni", esordisce in studio Barbara De Santi. "Questo ti fa onore", la conforta Tina. "Se Barbara ha un'idea non la smuovi. Perché noi abbiamo parlato ed era chiaro il rapporto tra me e lei", tuona invece Vincenzo. E aggiunge: "Lei ha deciso di smettere perché io non le vado bene per dei motivi che non vanno bene a lei. Il bacio appassionato, come è stato chiarito il primo giorno, era un bacio della buonanotte. Appassionato è un'altra cosa". "Lui ha detto di aver dato molto più valore agli abbracci che ci siamo dati sul divano, ma la cosa che mi ha ferita di più è la sua mancanza di parola. Aveva detto che, per rispetto, non avrebbe baciato la prima ragazza che gli fosse capitata", replica la dama. "La prima che capita, Ilaria non è stata la prima che capita", controbatte il cavaliere.

"Ecco, vedi come gira il discorso?", conclude Barbara.