"Uomini e Donne", Barbara De Santi chiude con Vincenzo insultando Ilaria: "Non ti infastidisce lei che salta da un letto a un altro"

Barbara prova una forte attrazione per Vincenzo e in studio confessa in maniera diretta: "Alle 6.30 del mattino è la prima persona che sento, è l'ultima persona che sento prima di andare a letto, videochiamate tutto il giorno. A me piaci molto". Il cavaliere, però, ritiene che la dama gli abbia rivolto fin troppe attenzioni e riflette: "Barbara, noi siamo usciti 2 ore, te ne rendi conto? Ci sono stati degli atteggiamenti in settimana che a me hanno dato noia e te l'ho anche spiegato".



Barbara, invece, si sente ferita dall'atteggiamento di Vincenzo che, oltre ad aver baciato Ilaria, non dà il giusto peso alle attenzioni che la dama gli riserva: "Io mi sono rinchiusa nella mia zitellaggine e ci stavo bene. Lui mi ha fatto ricordare quanto sia bello condividere le cose insieme e ora mi smonta tutto".



"In questo momento voglio stare con una persona allegra che non mi riprende sulle cose che faccio", spiega Vincenzo. E aggiunge ancora: "Voglio una relazione leggera, non una donna leggera". A questo punto Barbara decide di chiudere la conoscenza e scoppia in lacrime: "Io non sono abbastanza leggera da accettare che lui baci questa e baci l'altra". "Sempre io sono sbagliata? Ogni volta la stessa storia? È così difficile", conclude la donna.