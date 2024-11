"Uomini e Donne", Martina De Ioannon si scontra con Gianmarco: "Se te ne vai non vengo a rincorrerti"

Come ricostruito da Maria De Filippi, Martina aveva inizialmente in programma due esterne, una con Ciro e una proprio con Gianmarco, ma a causa di alcuni impedimenti non era riuscita a mettere in atto la seconda uscita. Al centro dello studio, però, la stessa ragazza aveva invitato Gianmarco a mostrarsi sotto ogni aspetto e quest'ultimo sembra accogliere la richiesta. "Sono arrivato qua, vedo che c'è un ragazzo nuovo e balli con lui anziché ballare con me - si sfoga il giovane - Volevi stare con me, arriva uno nuovo e stai con lui?".