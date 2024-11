"Uomini e Donne", Gemma sfila vestita di rose come in "American Beauty" e Tina attacca: "Sei ridicola"

A Gemma Galgani piace osare durante le sfilate e questa volta non è stata da meno. La dama, vestita con petali di rose rosse, comincia a camminare sulla passerella di "Uomini e Donne" e cerca di imitare le movenze dell'attrice hollywoodiana protagonista del film "American Beauty". Ad accompagnare l'esibizione sono le note del celebre brano jazz "Dream a Little Dream of Me", nella versione del gruppo folk rock statunitense The Mamas & The Papas.