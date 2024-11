"Mi hai preso in giro, tu è un mese e mezzo che mi prendi in giro. Sei un vigliacco, ti sei preso gioco della mia buona fede nei tuoi confronti e del fatto che io sia sempre stata autentica con te", esordisce Veronica rivolgendosi a Michele Longobardi. E aggiunge, indicando Amal: "Evidentemente tu sei attratto dalle attrici". "Ma che vuoi, scusa?", interviene la ragazza. "Tieniti le attrici, evidentemente io sono troppo autentica per te", prosegue la corteggiatrice. "Non ha senso quello che fai", attacca Amal. "Stai zitta", replica Veronica. A questo punto Michele ferma lo scontro tra le due e si rivolge alla corteggiatrice: "Non hai pensato che il tuo gesto di eliminarti sia stato fuori luogo?". "Fuori luogo? Fuori luogo è come ti comporti tu", attacca la ragazza. "Vieni qui e urlami in faccia, non ti devi eliminare. Che messaggio dai?", ribadisce il tronista. "Io sono venuta qui per conoscere te. Se quello che conosco non mi piace, per me ciao", conclude Veronica.