"Uomini e Donne", Francesca Sorrentino bacia Francesco e annulla l'esterna con Gianmarco| Il corteggiatore si sfoga: "Non sei stata educata"

Francesca Sorrentino, dopo aver baciato Francesco, ha chiesto di annullare l'esterna con Gianmarco con cui era scattato un bacio la settimana precedente. Il corteggiatore, però, è molto arrabbiato per questa sua scelta. Appena entra nello studio di "Uomini e Donne", Gianmarco non saluta la ragazza e le dice in modo aggressivo: "Mettiti seduta che è meglio". "Che maleducazione. Al di là di quello che possano aver detto lei o lui, è una questione di educazione. Una donna la saluti", si inserisce Tina Cipollari. "Lei non mi pare che sia stata educata e che si sia messa nei miei panni", replica il corteggiatore. "È brutta questa cosa", commenta Francesco. "Stai zitto che sei un viscido, non devi proprio parlare. Hai già parlato troppo", lo attacca Gianmarco. "L'altra settimana, dopo l'esterna che abbiamo fatto, c'è stato un bacio e mi hai portato in un posto che tu reputavi importante e io penso di aver dato valore a tutto questo. Ho pensato tutta la settimana a cosa organizzare e tu mi hai annullato all'ultimo l'esterna, avrei preferito che mi dicessi che non volevi vedermi. Ti sarebbero bastati 3 minuti", tuona Gianmarco rivolgendosi a Francesca. E aggiunge: "Io non sto giocando, ho chiesto il permesso a lavoro per essere qui. Ti sei messa nei miei panni quando hai baciato lui?". "Non ho annullato l'esterna con te perché non volevo vederti o stare con te, anche perché tutta la settimana ho chiesto di te. Tuttavia, mi sarei sentita in difficoltà a venire in esterna con te e non poterti dire che ho baciato Francesco. Ho preferito evitare proprio perché non sono falsa e se avessi provato a baciarmi mi sarei scansata, perché ho dato un valore al bacio con lui", spiega la tronista. "Al mio non hai dato valore?", replica il ragazzo. "Che significa? Non devo più baciare nessuno?", attacca Francesca. "Una settimana dopo, ma siamo impazziti?", risponde Gianmarco. "Io mi sono sentita di farlo e non penso sia una colpa", conclude la ragazza.