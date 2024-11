Appena Vincenzo e Ilaria entrano nello studio di "Uomini e Donne", la conduttrice Maria De Filippi tenta di calmare le acque tra la dama e Barbara De Santi: "Ilaria, possiamo evitare la querela con Barbara? Guarda che finirà con l'archiviazione, con tu che paghi un avvocato, con lei che paga un avvocato e intasate i tribunali". "No", risponde secca la dama. "Sei ridicola, ma ti pare che un tribunale si debba occupare di una scemenza del genere?", si inserisce Tina Cipollari. "Ridicola sei te", tuona Vincenzo difendendo Ilaria. E aggiunge: "È il messaggio che è sbagliato, non puoi dire a una donna che va a letto di qua e di là". "Io l'avrò detto in malo modo, ma ho fatto un sunto veloce presa dalla rabbia per quello che aveva dichiarato lei, dicendo che per lei il sesso non era vincolante", si difende Barbara. "Io non ho detto quello e comunque, anche se fossi una poco di buono, tu non mi puoi venire a offendere e a dirmelo. Non sai come stanno le cose", conclude Ilaria.