"Uomini e Donne", Tina sbotta con Gemma per le accuse a "Verissimo" e la dama minaccia di lasciare il programma

"Ti pregherei, quando sei invitata in queste trasmissioni, di non raccontare le solite menzogne che dici su di me, le solite barzellette", esordisce Tina Cipollari rivolgendosi a Gemma Galgani. E aggiunge: "Ha avuto il coraggio di dire che la causa dei suoi fallimenti sentimentali sono dovuti a me, alle mie cattiverie e ai miei giudizi su di lei". "Non ho detto esattamente quello. Ho detto che tu intervieni sempre in maniera inadeguata nei momenti un pochino più sentimentali", spiega la dama. "Si è anche spaventata nel vedere la mia foto perché aveva paura che fossi nel dietro le quinte. Perché vai raccontare queste cose di me", incalza Tina. "Non lo so, ma perché chi è che mi ha tirato un secchio in faccia, una torta in faccia? Voglio dire, ma che cosa ho inventato?", replica infastidita Gemma. "Allora un conto è che tu vai dire che Tina è una donna molto dispettosa, ma non puoi dire che arrivo sempre a rovinare i momenti più belli della tua vita. Vorrebbe dire che questa donna non si è rifatta una vita a causa mia?", sbotta l'opinionista. "Non ho detto questo. Sei tu che l'hai tradotto in questo modo, ho detto che intervieni per dire cose falsissime", precisa la dama. A questo punto l'atmosfera in studio si scalda ulteriormente e Tina attacca: "Perché non vai a raccontare com'è la vera Gemma, cosa hai fatto nel tuo passato. Perché non vai a parlare di quando facevi l’amante dei vip? Qualche anno fa lei ha detto di essere stata l'amante di Walter Chiari". "Non l'ho mai detto, ho detto che c'è stata un'intesa professionale con Walter", ribatte Gemma. Dopo diversi attacchi reciproci, la dama minaccia di lasciare il programma: "Maria non ce la faccio più. Io una cosa del genere non la posso sopportare. Non sono quella che descrive. Io vado via, non lo posso accettare". E aggiunge: "È inaccettabile quello che dice, c'è un limite a tutto". Alla fine, con l'arrivo del corteggiatore Fabio, la situazione sembra calmarsi.