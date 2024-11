Durante l'esterna Amal solleva i suoi dubbi sull'atteggiamento assunto da Michele negli ultimi giorni. "Io non trovo proprio senso nei tuoi comportamenti. Tu la scorsa settimana hai deciso di andare in esterna con me, hai detto che la scelta di portarmi in esterna è stata dettata anche dal fatto che hai trovato strano e insensato il comportamento di Veronica e la sua scelta di eliminarsi", spiega la ragazza. E precisa: "Io vorrei capire cosa è cambiato ieri, invece". "È cambiato che mi ha dato la dimostrazione che ci tiene", replica Michele. E aggiunge: "Dopo quello che ti ho dimostrato, non ha senso che non ci facciamo un'esterna tranquilli e sereni". "Io non ho altro da dire", conclude Amal lasciando l'esterna. In studio a "Uomini e Donne", il tentativo di riappacificarsi e chiarirsi non va molto meglio. Dopo la clip dell'incontro tra Michele e Veronica, la corteggiatrice tuona: "Mi sento presa in giro, hai detto delle cose importantissime a lei". "Sì, le ho detto che magari è questo che mi serve nella vita: una persona che costruisce ed è matura, non una che se ne va dopo 3 minuti di esterna", risponde il tronista. Amal a questo punto visibilmente infastidita si alza e abbandona lo studio: "Io ti saluto". "È una persona che non riesce a uscire dalla sua zona di comfort. Non posso fare niente, mi dispiace", conclude Michele Longobardi.