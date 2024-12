"Uomini e Donne", Tina Cipollari balla scatenata con Fabio e Gemma non la prende benissimo

Al termine del ballo sfrenato di Tina e Fabio, Gemma Galgani non la prende benissimo. "Ce l'hai con lui?", le chiede Maria De Filippi. "No, assolutamente no. Sono una donna di spettacolo, sono una donna di teatro e quindi gli spettacoli mi sono sempre piaciuti, fanno parte del mio DNA", risponde la dama, usando le stesse parole che Fabio aveva pronunciato per schernirla. "Maria, venerdì sera ho preso il taxi e da solo sono andato a ballare nella più grande discoteca che c'è a Roma. Ballavo da solo e le donne e gli uomini di mettevano a ballare con me. Così mi sento", spiega il cavaliere. "Certo, quando stavi con me parlavi sempre di problemi. Così almeno ti vedo veramente per come sei. Sono contenta, vedo che ti sei ripreso bene", replica piccata Gemma. "Ero troppo giù e avevo bisogno di ballare", confessa Fabio. "Hai fatto bene, se era quello che desideravi. Io i primi tempi li ho fatti i balli veloci con te e abbiamo poi fatto dei lenti. Quindi anche quello non andava bene e te lo sei ricordato adesso, comunque va bene", conclude la dama.