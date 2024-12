"Uomini e Donne", Gemma chiude con Fabio: "Tu con i miei sentimenti non ci giochi, hai capito?"

"Complimenti per tutte queste falsità", esordisce Gemma in risposta alle dichiarazioni di Fabio. "Ormai ti conosciamo, la verità è che lui non ti è mai interessato. Sei sempre stata disinteressata, anche se ti ha detto che ti ama", tuona Tina. "Non è così, assolutamente. Ha tirato su una barriera, lui ha detto che bisognava aspettare i suoi tempi, ma questi tempi non sono mai arrivati. Solo parole che non corrispondevano ai fatti", replica la dama. E aggiunge: "Sono arrivate altre segnalazioni, ne è arrivata un'altra su Valencia e io quella cosa lì non l'ho mai capita. Nessuno chiede a me come sono stata, sono tutte o cugine o fidanzate degli altri? Ci devo credere?". "Il mio carattere è così, ho un sacco di amici, cugini. Se io parlo o mangio con una donna, che vuol dire? Che è una mia fidanzata? Non esiste, la tua gelosia è troppo forte", attacca Fabio. "Non mi arrivava nulla da lui. Scappava da me: andava dal cugino o andava in Spagna o a Bari. L'unica cosa che sapevi fare era accompagnarmi sulla porta della camera e baci e bacetti", risponde piccata la dama. "Dove sta il desiderio di fare l'amore con me? Tu devi imparare cosa vuol dire innamorarsi, tu non sai niente dell'amore", tuona il cavaliere. "Io sono stata innamorata e per amore ho fatto ben altro. Io parlo di fatti che sono stati anche visti qua dentro, tu dici solo parole", controbatte Gemma. La dama, visibilmente arrabbiata, decide di chiudere la conoscenza con Fabio: "Tu mettevi dei freni a tutto.Tu con i miei sentimenti non ci giochi, hai capito?". Sarà una rottura definitiva?