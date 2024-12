"Uomini e Donne", Francesca bacia Paolo e sgrida gli altri corteggiatori: "Non vi ricordate il mio compleanno"

"Non fare questa faccia, ti vedo un po' arrabbiata", esordisce Gianmarco. "Ah, meno male", replica infastidita Francesca. "Voglio che oggi tu abbia un ricordo, indipendentemente da come andrà il nostro percorso. Lo so che è stato due giorni fa il tuo compleanno, ma ti ho fatto questo gesto perché nei giorni scorsi non mi bastava una storia", spiega il corteggiatore. "A me invece bastava una storia", risponde piccata la tronista. Nel frattempo in studio viene portata una piccola torta con dei cuori e delle candeline. "Ti posso dire quello che penso? Tu hai criticato Ciro perché ha fatto un Tik Tok per Martina, ebbene ti posso assicurare che il giorno del mio compleanno avrei preferito una storia o un Tik Tok. Avrei preferito che il tuo pensiero mi arrivasse, sembra che qui dentro ogni volta che si accendono le telecamere ti accendi anche tu", tuona Francesca. E aggiunge: "Per il mio compleanno avevo prenotato una cena con i miei ma, stupidamente, mi aspettavo che i miei corteggiatori mi facessero una sorpresa. Paolo è stato l'unico che mi ha fatto mandare un messaggio dalla redazione, è stato il più rispettoso". "Leggi il bigliettino però, guarda cosa c'è scritto", le chiede Gianmarco. "Ti ringrazio perché sono una persona educata, ma non lo apprezzo. Pensavo che tu fossi quello più viscerale e più sentito, ora penso che fai le cose solo per la telecamera", conclude la tronista. "Io volevo fare qualcosa di più di una semplice storia", replica Gianmarco. A rispondere alle critiche di Francesca arriva anche Francesco: "Non sapevo del tuo compleanno, ma non so a che gioco stai giocando. Sinceramente dovresti fare un attimo chiarezza su cosa cerchi e su che tipo di persona può piacere a te". "Io penso che tu sia disinteressato. Ti piace una ragazza, la stai corteggiando e non sai quando è nata?", conclude Francesca.