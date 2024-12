Inizialmente, la tronista resta infastidita da questa frase: secondo lei i suoi corteggiatori non tengono davvero a lei dal momento che nessuno di loro si sta impegnando davvero nel corteggiarla. Una frase, quella di Martina, che fa esplodere in studio un'accesa lite tra Ciro e Francesco, mentre Gianmarco restando in silenzio, cambia la sua posizione. Il corteggiatore, infatti, dice: "Non voglio più uscire, preferisco stare qui e continuare a guardarti". Un momento di tenerezza che fa sciogliere Martina, mentre in studio gli applausi sono tutti per il corteggiatore... Sarà la svolta nel percorso di Martina?