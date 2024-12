"Uomini e Donne", Martina De Ioannon in lacrime si dispera: "Sbaglio sempre, qualunque cosa faccia"

L'esterna con Ciro si è conclusa con un bacio intenso e Martina è molto contenta di come si sta evolvendo il loro rapporto. Il corteggiatore entra nello studio di "Uomini e Donne" e porta un pacchetto regalo alla tronista. Una volta aperto, la ragazza trova all'interno una lettera con una dedica romantica e una maglietta con su scritto "Più forte delle parole, più vero di tutto". I due si abbracciano, ma la situazione cambia improvvisamente. Martina, infatti, continua a discutere con Gianmarco e Ciro si sente escluso e messo da parte. "Io mi vado a sedere, vi dico la verità: non ha senso stare qui. Dopo un'esterna come la nostra devono parlare loro? Non ha proprio senso", spiega infastidito il corteggiatore. A questo punto Martina propone a Ciro di ballare, ma lui rifiuta e lei scoppia piangere. "Io vengo qui, dopo un'esterna del genere, le porto un pensiero e non abbiamo avuto un secondo per parlare di noi. Mi dà fastidio", tuona il corteggiatore. "Ok, ti dà fastidio, ma non al punto di non ballarci. Non sei il suo fidanzato", replicano all'unisono Gianni Sperti e Tina Cipollari. La tronista in lacrime si sfoga: "Tanto come faccio con uno o con l'altro, sono sempre sbagliata io. Perché?".