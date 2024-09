"Uomini e Donne", l'esordio di Martina De Ioannon come tronista: "Non cerco una storiella"

"Non pensavo che questa esperienza andasse così, sono entrata convinta di amare Raul e pensavo che l'unico problema della nostra relazione fosse la sua gelosia - ha esordito Martina, spiegando le riflessioni che l'hanno spinta a chiudere la relazione - Già dopo una settimana mi sono resa conto che il centro del problema non era quello e che non ero più innamorata di lui. Non è stato facile prendere questa decisione perché non me l'aspettavo, ma come faccio sempre nella vita affronto le cose di petto e ho preferito chiudere qualcosa che non sarebbe stato sincero".

Quindi, la ragazza è tornata anche sulla conoscenza nata a "Temptation Island" con il single Carlo: "Dopo il programma mi ha contattata, ci siamo scritti e ci siamo visti. Ci abbiamo provato ma non è andata. Mi sono resa conto che non eravamo compatibili e anche in questo caso sono stata sincera e ho deciso di chiudere la conoscenza".