"Uomini e Donne", i nuovi tronisti Francesca, Alessio e Michele si presentano

Al termina della puntata, Maria De Filippi presenta il terzo tronista: si tratta di Alessio, 31 anni, ristoratore della provincia di Roma. Alessio parla del suo passato: "Sono un ex militare - dice -. Sono uno sportivo, sono un tipo molto estroverso, scherzoso, ma se la giornata per me è no, è no". Tra i suoi difetti, Alessio fa riferimento ad alcune peculiarità del suo carattere: "Quando litigo dico anche cose che non vorrei dire e che nemmeno penso, sono una persona che non si accontenta mai - spiega -. Sono nato leader e leader morirò. Per me la famiglia è tutto, sono legatissimo a mio fratello. Nella vita ne ho combinate davvero tante, ero una testa calda. Sono single da due anni e mezzo, ho avuto altre frequentazioni, ma non sono riuscito a legarmi". E poi racconta quello che si aspetta da questa esperienza: "Mi auguro di provare emozioni che non vivo da tempo".