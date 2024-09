A "Uomini e Donne" è subito scontro tra Cristina e Mario: "Non sei onesto"

"Forse tu il follower me l'hai tolto proprio perché sapevi che così sarebbe uscito un articolo su questa cosa", è la prima provocazione di Mario, il quale non nasconde lo stupore nel ritrovarsi al centro dello studio per chiarire la situazione con Cristina. E prosegue: "Il messaggio era per tutelarmi perché conoscendoti sapevo che mi avresti fatto venire qua per rigirare la frittata. Per questo non ti ho chiamata, come fanno gli uomini".



Quindi, anche Mario torna sul ripensamento che l'ha spinto ad annullare l'appuntamento: "Qualcosa mi ha detto di non andare. Ho pensato che non sarebbe stato bello sia per me, sia per la persona che ho corteggiato". Parole che scatenano l'immediata reazione di Cristina, la quale lo accusa di non aver detto la verità: "Dopo il messaggio io ti ho chiamato e non mi hai risposto. Hai preso tempo e mi hai richiamato dopo un'ora solo per dirmi che avevo tolto il segui sui social". E sostenendo che Mario abbia fatto tutto con un secondo fine, conclude: "Non sei onesto, questa è la verità".