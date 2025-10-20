"Uomini e Donne": Martina De Ioannon conferma la storia con Gianmarco e lancia una frecciatina all'ex Ciro

In una storia pubblicata su Instagram l'ex tronista, con una metafora sugli smartphone, fa chiarezza sulla situazione
© Tgcom24
L'ex tronista Martina De Ioannon ha iniziato a frequentare Gianmarco Steri, il corteggiatore che lo scorso gennaio aveva rifiutato nel salotto di "Uomini e Donne". Alla fine del suo trono la ragazza aveva infatti scelto Ciro Solimeno, con cui ha rotto qualche giorno fa. Nelle ultime ore era stato proprio lui a svelare che l'ex fidanzata ora farebbe coppia con il rivale e via social la diretta interessata pare averlo confermato.
In una storia pubblicata su Instagram la De Ioannon si è rivolta ai follower e, parlando di smartphone, ha in realtà fatto luce sulla sua situazione sentimentale. "Stavo leggendo delle cose che non mi aspettavo proprio… Non vi è piaciuto l’iPhone 17? Io mi aspettavo altre risposte!", ha esordito la ragazza "Mi avete detto che sicuramente la fotocamera è top, quindi qualità dei video e delle foto ottima, però si surriscalda facilmente. Colori niente di che e poi soprattutto mi state dicendo: ‘Marti, tieniti il tuo’, la versione precedente. Ora la mia domanda è: cosa farò? Ovviamente farò la scelta azzardata e lo acquisterò!”. Il nuovo modello di telefonino sarebbe quindi Gianmarco Steri, mentre quello precedente l'ex Ciro Solimeno. Proprio a Ciro aveva rivolto qualche giorno fa una frecciatina velenosa: "Film già visto che si è rivelato una scelta sbagliata".
Il percorso a "Uomini e Donne" di Martina aveva diviso il pubblico e in tanti erano convinti che lei fosse in realtà attratta da Gianmarco e non da Ciro. Nelle settimane successive, tuttavia, Ciro e Martina avevano condiviso la loro vita di coppia e si erano addirittura detti felici per Gianmarco quando aveva iniziato la relazione con Cristina Ferrara. Dopo l'estate, però, qualcosa era cambiato all'interno di entrambe le coppie. I primi a scoppiare erano stati Gianmarco e Cristina, seguiti qualche tempo dopo da Ciro e Martina. Quando si sono ritrovati entrambi single, Martina e Gianmarco si sarebbero quindi rivisti e tra loro sarebbe scoppiata la passione.