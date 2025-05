"Uomini e Donne", la scelta di Gianmarco Steri è Cristina Ferrara

Gianmarco Steri, dopo aver comunicato a Nadia Di Diodato di aver deciso di non uscire con lei dal programma, chiama Cristina Ferrara. Il tronista con delle parole romantiche e commoventi le comunica di voler abbandonare "Uomini e Donne" tra le sue braccia per intraprendere una relazione più seria. "La prima volta che ti ho vista ho avuto delle sensazioni molto strane e non mi eri simpatica, per niente, perché vedevo una ragazza molto misteriosa e molto particolare. C'è stato qualcosa, però, che mi ha colpito: i tuoi occhi. Guardandoti, infatti, i tuoi occhi mi trasmettevano dolcezza e tristezza", racconta Gianmarco. E prosegue: "A un certo punto hai detto una frase: conosco solo gente marcia e in te non vedo del marcio. Questa frase mi ha colpito e ho visto una ragazza non più solo sensuale, ma una ragazza che va capita e compresa. Sei una ragazza che vale tanto, che mi piace tanto e vorrei continuare a frequentarti fuori da qui". Dopo queste parole Gianmarco e Cristina si baciano con passione e, avvolti dai petali rossi che cadono dal tetto dello studio, si preparano per vivere una nuova meravigliosa avventura assieme.