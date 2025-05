"Uomini e Donne", l'incidente "hot" di Gemma Galgani

Prima di rischiare di finire con la gonna strappata davanti a tutti, Gemma Galgani stava litigando con Arcangelo che continua a non ammettere di non provare attrazione per la dama. Dopo i baci passionali tra i due, infatti, c'è stato un rapido declino nel loro rapporto e il cavaliere al momento è molto più propenso a continuare la conoscenza con Cinzia e con Marina. "Sono rimasta così colpita dai messaggi che mi ha scritto questa settimana che ancora sono qui a chiedermi perché me li abbia mandati", esordisce al centro dello studio Gemma. "Ieri mi sentivo di farti un saluto e te l'ho fatto. Puoi anche non rispondere", replica Arcangelo. "Io ti ho risposto con molta enfasi ed entusiasmo, sono i tuoi che sono messaggi fasulli e falsi, mandati così tanto per fare", attacca la dama. "Come le altre volte stai attaccando perché ti senti sminuita. Nei giorni scorsi non ti ho scritto e ieri l'ho fatto. Volevo sapere come stavi, non va bene neanche così?", spiega il cavaliere.