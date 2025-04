Dopo questo primo battibecco, Gemma Galgani accoglie con un grande sorriso Arcangelo e i due cominciano a spiegare come sia scattata la scintilla. "C'è un famoso proverbio che dicono a Cambridge: It takes two to tango, per ballare il tango bisogna essere in due. Quindi per baciarsi bisogna essere in due. Ci siamo aggrediti entrambi", esordisce il cavaliere. "Cosa ti ha scatenato questa donna?", chiede Tina Cipollari con un certo disappunto. E aggiunge: "Comunque guardate l'espressione di lei, poi ditemi che ho torto, quando le piace qualcuno si vede subito". "È stata lei a lasciarmi il numero e io ho accettato con piacere. La settimana prossima la prima cosa che farò è invitare Gemma fuori", replica Arcangelo. Dopo questa ulteriore conferma i due si mettono al centro dello studio e cominciano a ballare abbracciati. Che sia la volta buona per Gemma Galgani?