Terminata l'introduzione, la prova inizia. Tina raccoglie le uova e le cipolle il più velocemente possibile e poi pianta alcune piante e prova a innaffiarne altre in modo da non farle seccare. Al termine della sfida, Cosimo le rivela: "Brava cuoricino mio, ma comunque sappi che questo era soltanto un test perché la vera prova andiamo a farla in mezzo alle vacche e vediamo se sai coltivare davvero la terra". "Io me la so cavare, sono nata e cresciuta in campagna, mi sveglio sempre alle 5 del mattino. Non vedo però la necessità di fare questa prova, non è che c'è il pericolo che stai fallendo?", chiede Tina. "No, no, anzi oggi sono arrivati anche dei soldi. Il regalo di Pasqua è già pronto", rivela Cosimo. E aggiunge: "Te lo darò, però, solo se supererai la prova". "La supero sicuro", replica la tronista. "Ecco, questo si chiama impegno", conclude ridendo il corteggiatore. Riuscirà davvero Tina a superare la prossima prova?