Tra un acquisto e l'altro, i due provano a conoscersi meglio: "Ieri sera ho capito perché sono entrato nella tua vita - sono le parole di Cosimo -. Ho capito che hai bisogno di essere valorizzata. Non permettere mai a nessuno di metterti in discussione. Devi prometterlo". Parole che stupiscono l'opinionista del programma con cui arriva anche un bacio sulla guancia molto tenero, ai piedi della Tour Eiffel. Dopo aver visto il filmato, in studio Gianni Sperti dice di essere rimasto molto colpito dalle attenzioni di Cosimo e di essere ancora più stupito dall'atteggiamento di Tina: "Ho visto che hai fatto una visita culturale a Parigi”, è stato il commento ironico di Maria De Filippi, che fa riferimento allo shopping di Tina pagato dalle carte di credito di Cosimo. "Lo scopo non era andare ai musei ma conoscerci - è la risposta di Cipollari, che sposta il focus del discorso -. Cosimo è un uomo molto generoso, simpatico, divertente, ti dice sempre sì, non si ribella mai. Ha tutte le caratteristiche per stare con me", è la risposta di Tina.