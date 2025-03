All'inizio della puntata Morena confessa di aver ricevuto sui social dei messaggi, prontamente girati alla redazione di "Uomini e Donne", da parte di Angelo. Il corteggiatore entra in studio per chiarire la situazione e soprattutto per confrontarsi con Tina Cipollari. "È vero ieri ho mandato un messaggio a Morena perché quando scendo vedo sempre il suo sorriso e mi dà un filo di coraggio. Non mi sembra di aver fatto qualcosa di male", confessa Angelo. "Quello che ti vogliono chiedere, Angelo, è se Morena ti piace", interviene la conduttrice Maria De Filippi. "No, non mi piace Morena. Avevo bisogno di trovare il coraggio per parlare con Tina e ho pensato di scriverle", spiega il corteggiatore. A questo punto Angelo comincia a leggere la lettera per la tronista: "Io ho iniziato questo percorso con il cuore sigillato e in questi ultimi due anni ho capito quanto l'amore può far male. Sentendo il tuo appello, ho pensato di vivere una nuova situazione con leggerezza, ma non sono abituato e non ne sono capace. Ho confuso la leggerezza con la superficialità e, se una non mi riesce, l'altra non mi è mai appartenuta". E prosegue: "Non sono qui alla ricerca di una mezza mela, ma piuttosto di una persona che aggiunga la mia vita alla sua. Due individui completi che decidono di camminare insieme un giorno, una settimana, una vita intera. Io voglio amare e cerco l'amore vero, quello che fa battere il cuore, quello che cura le vecchie cicatrici e apre nuove ferite. Cerco questo, ma purtroppo non l'ho trovato in te". "Eh, chissefregna", commenta Tina Cipollari.