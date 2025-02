"Uomini e Donne", la confessione di Tina Cipollari spiazza tutti

"Scusa Maria, volevo chiederti una cosa: Angelo, il mio corteggiatore, è già andato via o è rimasto ancora qua? Volevo invitarlo a ballare" chiede Tina Cipollari. "Perché?", risponde alquanto sorpresa la conduttrice Maria De Filippi. "Perché credo di non essere stata molto accomodante nell'ultima esterna e, rivedendomi, ho visto che ho fatto anche delle smorfie. Chi non mi conosce, potrebbe anche fraintendere", spiega la tronista. E aggiunge: "Mi sono rivista e, sinceramente, non mi sono piaciuta. È un po' il mio modo di fare, ma per chi non mi conosce posso essere sembrata un po' scocciata e annoiata, ma non era così". "Va bene, lo faccio cercare. Guarda, però, che Cosimo ci rimarrà male", replica la conduttrice. "Chiariamo questa cosa: Cosimo non è ancora mio marito, non ci siamo fidanzati e sono alla pari. Se Angelo c'è, lo inviterei a ballare anche perché non ho mai ballato con lui", precisa Tina. E aggiunge: "Ribadisco che tutti e due stanno allo stesso livello e mi interessano entrambi, però, con lui sono stata un po' frettolosa".