"Uomini e Donne", la scelta di Claudia D'Agostino è Giorgio Edipio: "Ho trovato l'uomo che vorrei"

"Sono dell'idea che le cose devo farle seguendo la mia testa, non mi faccio indurre o spingere dagli altri a fare cose che non sento. Al momento voglio concentrarmi su di lei e conoscerla", ammette Giorgio Edipio. "Non possiamo farlo fuori?", chiede la dama. "Per me va bene, possiamo farlo anche fuori se ti fa piacere. Andiamo a ballare", replica il cavaliere. Sulle note de "La Cura Per Me", il successo sanremese di Giorgia, la coppia si lascia andare in un caloroso abbraccio che culmina con un intenso bacio. Al termine del brano, Claudia e Giorgio salutano lo studio e la redazione di "Uomini e Donne" pronti per la loro nuova avventura amorosa.