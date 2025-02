A questo punto, la redazione richiama Nicole per darle modo di rispondere alle parole di Mario e fornire ulteriori dettagli sulla vicenda. "Ha detto che eravate d'accordo di non dire niente su questo bacio", spiega Maria De Filippi all'ex tronista. "È vero, ma dal momento in cui la gente ha cominciato a fotografarci, non vedo perché negarlo. Non c'è stato nient'altro oltre al bacio, ci siamo solo incrociati l'altra sera", racconta Nicole. "Posso farti una domanda indiscreta? Non è successo niente per tua volontà o in generale?", chiede Gianni Sperti. "Sicuramente da parte mia non c'era la volontà di andare oltre, ma un po' da entrambi. Non abbiamo avuto modo di andare oltre", conclude l'ex tronista di "Uomini e Donne".