Brutti ricordi e nuove emozioni. Dopo che migliaia di ragazze hanno inviato la candidatura per conoscerlo, Gianmarco Steri sta cominciando a portare in esterna quelle che lo colpiscono maggiormente. Nella puntata di "Uomini e Donne" di venerdì 21 febbraio il tronista si trovane con Liane e, quando la corteggiatrice nota un piccolo taglio sul suo viso, le confessa: "La scorsa estate ho rischiato di morire in un incidente".