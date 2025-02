"Uomini e Donne", Tina Cipollari sempre più vicina a Cosimo

Cosimo al momento sembra essere la prima scelta di Tina Cipollari, ma Angelo non vuole rinunciare a corteggiare per nessun motivo la tronista. Nel corso della loro esterna ammette di essere un po' timido, ma comunque determinato e riceve parecchi complimenti da parte di Tina. Nello studio di "Uomini e Donne" così il corteggiatore si presenta con regalo incredibile per la tronista: una borsa di Chanel. "Grazie è stato un bellissimo pensiero e l'ho apprezzato tantissimo", lo ringrazia Tina. E aggiunge, rivolgendosi all'altro corteggiatore: "Cosimo, vedo nei tuoi occhi un filo di gelosia. Anche tu mi hai portato dei regali bellissimi". "Non sono una persona gelosa e la persona che deve far scaturire questa cosa in me, non è ancora nata. Sono dell'avviso che una donna vada coccolata tutta la vita e che sia necessario farla sorridere", replica il corteggiatore. Riuscirà Angelo a diventare il preferito di Tina?