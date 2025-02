Terminato il rapporto con Gianmarco, Francesca si avvicina a Gianluca e gli confessa: "Ti devo parlare". E prosegue: "Allora Maria, io quando sono venuta qui dentro pensavo di arrivare a fare la scenetta emozionante con i petali, ma oggi non penso di essere arrivata a quello". A questo punto, la tronista invita il corteggiatore ad avvicinare la propria sedia e gli spiega: "Ci conosciamo da poco, però non ti ho mai percepito falso, finto o come un attore. Sei sempre stato carino con me e mi hai sempre tutelata, anche quando io ti ho messo in discussione". Gianluca poggia le mani sulle sue e Francesca, visibilmente emozionata, ammette: "Ci conosciamo da poco, l'abbiamo detto l'altra volta. Per me, però, è stato un tempo di qualità e, se tu mi vuoi conoscere al di fuori, ci continuiamo a conoscere al di fuori". Dopo questa rivelazione, tra gli applausi del pubblico in studio, la coppia di lascia andare con un bacio intenso e liberatorio. "Sono un attimo sotto shock. Ovviamente sì, ho questo desiderio di viverti con più tranquillità. Da quando sono venuto qui ti ho detto determinate cose e le ho dette perché mi hai trasmesso tanto. Io ho avuto una chiara concezione del tipo di persona che avevo davanti ed è la persona che cercavo per stare bene", racconta Gianluca. E aggiunge: "Sono davvero contento di conoscerti fuori da qua". Prima di lasciare lo studio, Francesca Sorrentino e il corteggiatore ringraziano la conduttrice Maria De Filippi e tutta la redazione di "Uomini e Donne". Gli unici ad avere dei dubbi sul futuro di questa coppia sono gli opinionisti, in particolare Tina Cipollari che commenta: "In bocca al lupo, vi seguirò. Non ho creduto a una parola". Avrà ragione lei o è sbocciato per davvero l'amore?